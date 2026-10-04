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Aumenta flujo de viajeros en fronteras de Honduras previo a la Semana Morazánica

Alrededor de 550 colaboradores se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de control migratorio a nivel nacional para atender a los viajeros

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 12:53
Aumenta flujo de viajeros en fronteras de Honduras previo a la Semana Morazánica

Decenas de personas comenzaron a salir del país este fin de semana.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un importante flujo de viajeros se registra en los principales puntos de control fronterizo de Honduras previo al asueto de la Semana Morazánica, especialmente en El Amatillo, El Poy y Corinto.

La movilización de hondureños y extranjeros hacia distintos destinos ha incrementado la actividad en las fronteras terrestres, donde se mantiene la atención de las personas que ingresan y salen del país.

Para atender la mayor cantidad de viajeros durante este periodo, alrededor de 550 colaboradores se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de control migratorio a nivel nacional.

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El personal está desplegado en puestos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos, con el objetivo de agilizar los trámites ante el aumento de la movilidad durante las vacaciones.

En El Amatillo, uno de los principales puntos de conexión entre Honduras y El Salvador, los viajeros han destacado la atención recibida y las condiciones de las instalaciones durante su paso por la frontera.

“Estoy en El Amatillo y la experiencia de pasar la frontera cada día es mejor. Hay aire acondicionado en las oficinas, la gente está muy disponible, hay muchas ventanillas abiertas y la seguridad es cada vez mayor”, relató uno de los viajeros.

El ciudadano explicó que se movilizaba en motocicleta y que su objetivo era llegar a San Salvador de manera segura y dentro del tiempo previsto.

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La afluencia también se mantiene en otros puntos de salida e ingreso al territorio hondureño, debido al movimiento de personas que aprovechan el feriado para realizar viajes dentro y fuera del país.

El despliegue de personal busca mantener la atención en las distintas áreas de control y reducir los tiempos de espera ante el incremento de viajeros durante la Semana Morazánica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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