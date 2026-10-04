Aumenta flujo de viajeros en fronteras de Honduras previo a la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.-Un importante flujo de viajeros se registra en los principales puntos de control fronterizo de Honduras previo al asueto de la Semana Morazánica, especialmente en El Amatillo, El Poy y Corinto. La movilización de hondureños y extranjeros hacia distintos destinos ha incrementado la actividad en las fronteras terrestres, donde se mantiene la atención de las personas que ingresan y salen del país. Para atender la mayor cantidad de viajeros durante este periodo, alrededor de 550 colaboradores se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de control migratorio a nivel nacional.

El personal está desplegado en puestos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos, con el objetivo de agilizar los trámites ante el aumento de la movilidad durante las vacaciones. En El Amatillo, uno de los principales puntos de conexión entre Honduras y El Salvador, los viajeros han destacado la atención recibida y las condiciones de las instalaciones durante su paso por la frontera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estoy en El Amatillo y la experiencia de pasar la frontera cada día es mejor. Hay aire acondicionado en las oficinas, la gente está muy disponible, hay muchas ventanillas abiertas y la seguridad es cada vez mayor”, relató uno de los viajeros. El ciudadano explicó que se movilizaba en motocicleta y que su objetivo era llegar a San Salvador de manera segura y dentro del tiempo previsto.