Feriado Morazánico 2026: ¿Cuándo comenzará el asueto para los empleados públicos?

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica de 2026 ya tiene fecha definida para los empleados de la Administración Pública, de acuerdo con la comunicación emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

El asueto comprenderá del lunes 5 al viernes 9 de octubre, en cumplimiento del Decreto Legislativo No. 78-2015, que trasladó los feriados correspondientes a las festividades cívicas del 3, 12 y 21 de octubre al denominado "Feriado Morazánico".

De acuerdo con la disposición oficial, los días 5 y 6 de octubre serán contabilizados a cuenta de vacaciones de los empleados públicos, mientras que el resto del período corresponde al asueto establecido para esa semana.