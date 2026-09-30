Feriado Morazánico 2026: ¿Cuándo comenzará el asueto para los empleados públicos?

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica de 2026 ya tiene fecha definida para los empleados de la Administración Pública, de acuerdo con la comunicación emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El asueto comprenderá del lunes 5 al viernes 9 de octubre, en cumplimiento del Decreto Legislativo No. 78-2015, que trasladó los feriados correspondientes a las festividades cívicas del 3, 12 y 21 de octubre al denominado "Feriado Morazánico".
De acuerdo con la disposición oficial, los días 5 y 6 de octubre serán contabilizados a cuenta de vacaciones de los empleados públicos, mientras que el resto del período corresponde al asueto establecido para esa semana.
La medida aplica para los empleados de la Administración Pública en su conjunto, por lo que las instituciones estatales deberán contemplar las disposiciones correspondientes para garantizar el cumplimiento del feriado durante las fechas establecidas.
Sin embargo, el comunicado establece excepciones para las instituciones que por mandato deben brindar asistencia durante emergencias o desarrollar labores de prevención.
No aplica
Entre las entidades exceptuadas se encuentran las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), debido a que tienen bajo su responsabilidad la protección de la vida mediante acciones destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional.
De igual forma, deberán continuar laborando aquellas instituciones encargadas de atender emergencias consideradas de vital importancia para la población.
En estos casos, cada titular o gerente tendrá la responsabilidad de determinar las áreas que deberán permanecer en funcionamiento durante el período de la Semana Morazánica.
¿Y la empresa privada?
Cohep confirmó que el Feriado Morazánico se extenderá desde el mediodía del miércoles 7 de octubre hasta el mediodía del sábado 10 de octubre.
Además, el organismo recordó que el sistema bancario y financiero permanecerá cerrado al público durante ese período, aunque continuarán habilitados los servicios de banca electrónica y los cajeros automáticos.