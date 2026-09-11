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¿Qué días descansará la empresa privada por la Semana Morazánica 2026, según el Cohep?

La Semana Morazánica 2026 ya tiene fechas definidas para el sector privado. El Cohep confirmó el período de asueto y recordó que el 15 de septiembre será un feriado nacional inamovible

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 16:28
¿Qué días descansará la empresa privada por la Semana Morazánica 2026, según el Cohep?

Los trabajadores de la empresa privada ya pueden conocer las fechas en las que gozarán del Feriado Morazánico 2026. El Cohep detalló cuándo comenzará y finalizará el asueto.

 Foto: EL EHRALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo unas semanas de que inicie la Semana Morazánica, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó los días en que se concederá asueto a los trabajadores del sector privado.

"Ante las consultas recibidas de nuestras organizaciones y miembros con relación a los feriados de los meses de septiembre y octubre, la comunidad empresarial", informó el Cohep, se concederá asueto el 15 de septiembre, fecha que tiene carácter de inamovible y corresponde al feriado nacional por las fiestas patrias.

Semana Morazánica en Honduras: la historia de los tres feriados unificados

Seguidamente, el organismo confirmó que el Feriado Morazánico se extenderá desde el mediodía del miércoles 7 de octubre hasta el mediodía del sábado 10 de octubre.

El Cohep también recordó que el sistema bancario y financiero permanecerá cerrado al público durante ese período, aunque continuarán habilitados los servicios de banca electrónica y los cajeros automáticos.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó las fechas de los feriados de septiembre y octubre de 2026.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó las fechas de los feriados de septiembre y octubre de 2026.

 (Foto: Cortesía-Cohep )
Semana Morazánica 2026: estas son las fechas de descanso en Honduras

¿Qué es la Semana Morazánica?

Su creación se remonta al Decreto Legislativo N.º 78-2015, mediante el cual se unificaron y trasladaron, con fines turísticos, las festividades cívicas correspondientes a los días 3, 12 y 21 de octubre.

La medida tiene como objetivo concentrar los feriados de octubre para facilitar los viajes de los hondureños dentro del país y promover la actividad turística, beneficiando a sectores como hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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