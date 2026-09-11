¿Qué días descansará la empresa privada por la Semana Morazánica 2026, según el Cohep?

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo unas semanas de que inicie la Semana Morazánica, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó los días en que se concederá asueto a los trabajadores del sector privado. "Ante las consultas recibidas de nuestras organizaciones y miembros con relación a los feriados de los meses de septiembre y octubre, la comunidad empresarial", informó el Cohep, se concederá asueto el 15 de septiembre, fecha que tiene carácter de inamovible y corresponde al feriado nacional por las fiestas patrias.

Seguidamente, el organismo confirmó que el Feriado Morazánico se extenderá desde el mediodía del miércoles 7 de octubre hasta el mediodía del sábado 10 de octubre. El Cohep también recordó que el sistema bancario y financiero permanecerá cerrado al público durante ese período, aunque continuarán habilitados los servicios de banca electrónica y los cajeros automáticos.

¿Qué es la Semana Morazánica?