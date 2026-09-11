Niña de 2 años entre las víctimas: identifican a las cinco personas asesinadas en Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Cinco personas fueron asesinadas en el sector de Las Cañas, en Sulaco, departamento de Yoro. Las autoridades del Ministerio Público reportaron una masacre luego de localizar a tres personas sin vida en el interior de una vivienda. A unos dos kilómetros de distancia también se reportó la muerte de otras dos personas. Según las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años, originario de La Lima, Cortés; Pedro Antonio Cruz Garay, de 55 años, y la pequeña Itzel Emiliana Márquez Escobar, de 2 años.

Entre las víctimas también se encuentran José Cruz Márquez Escobar, de 46 años, y José Antonio Escobar Medina, de 57 años, residentes de la zona donde ocurrieron los hechos. Es importante destacar que cuatro de las víctimas portan el apellido “Escobar”. La Policía investigará si efectivamente existe algún vínculo familiar entre ellas.

Según el Ministerio Público, “el equipo fiscal, en coordinación con la Dirección General de Medicina Forense y autoridades policiales, realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios en la escena”.