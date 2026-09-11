Héctor Zelaya desmiente que Xiomara Castro fuera requerida en México: "La expresidenta está en Honduras"

En charla con EL HERALDO , el exsecretario privado de la mandataria dijo: "La información que está circulando es totalmente falsa. La expresidenta Xiomara Castro no ha salido de Honduras en todo este año y actualmente se encuentra en Honduras, en su casa".

La mañana de este 11 de septiembre circuló el rumor que Castro Sarmiento fue abordada en el aeropuerto de la capital mexicana, algo que no ocurrió ya que la presidenta se encuentra en Honduras .

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que surgiera el rumor que la expresidenta Xiomara Castro fuera requerida en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por el uso de un pasaporte diplomático sin vigencia, su hijo Héctor Zelaya salió a desmentir tal extremo.

Y añadió: "Por lo tanto, es imposible que haya sido requerida por autoridades migratorias en México, como se está afirmando".

Zelaya aprovechó para referirse al uso de pasaportes diplomáticos en presidentes y expresidentes.

"Sobre el pasaporte diplomático, también es importante aclarar que su uso por parte de los expresidentes de la República no constituye una dádiva ni un privilegio otorgado discrecionalmente por un gobierno de turno. La normativa hondureña Acuerdo Presidencial No. 001 de 1998. contempla para quienes han ostentado la Presidencia de la República el carácter vitalicio del pasaporte diplomático".

Finalmente estableció a este rotativo: "Desconocemos de dónde surgió esta versión y con qué propósito se difundió, pero antes de publicar una información de esta naturaleza bastaba verificar un hecho elemental, la verdad. La expresidenta Xiomara Castro está en Honduras, no ha viajado a México y no ha sido requerida por migración".

En cuanto al estado de salud del expresidente Manuel Zelaya Rosales, precisó: "Todo bien. Siguiendo indicaciones de los médicos".

La expresidenta Xiomara Castro se encuentra en Olancho, departamento donde tienen propiedades junto al expresidente Zelaya.