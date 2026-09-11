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Las hondureñas que murieron el 11 de septiembre de 2001 en el ataque a las Torres Gemelas

Se cumplen 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas donde murieron más de 2,500 personas y entre ellas, cuatro hondureñas

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 14:03
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El 11 de septiembre del 2001 sigue siendo recordado por el impacto a nivel mundial que generó lo hecho por Al Qaeda en Estados Unidos. A 25 años del ataque terrorista, las familias de las víctimas no olvidan y entre esas víctimas estuvieron cuatro ciudadanas hondureñas.

Foto: Cortesía redes-Centroamérica 360.
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La mañana del 11 de septiembre del 2001, 19 integrantes de la organización terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos aviones fueron estrellados en las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York.

Foto: Cortesía redes
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Otro avión impactó contra el Pentágono, en Virginia, mientras que el cuarto avión cayó en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania.

Foto: Cortesía redes
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Entre las víctimas hubo cuatro hondureñas: Griselda Caro James, Claudia Martínez, Helen García Cook y Digna Alexandra Rivera de Constanza.

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Griselda Garo James era originaria de Tela y laboraba como secretaria en el Centro de Oficinas Internacionales, ubicado en el piso 79. Era madre de dos hijos.

 Foto cortesía Centroamérica 360
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Claudia Martínez de Foster tenía 26 años. Se había casado un año antes de los atentados y trabajaba en el piso 105 de la Torre 1 del World Trade Center.

 Foto cortesía Centroamérica 360
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La tercera víctima hondureña, Helen García Cook, trabajaba en el piso 82 de la Torre 1. Había llegado a Nueva York cuando tenía 12 años y era madre de un niño de dos años cuando se dieron los atentados.

Foto cortesía Centroamérica 360
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La cuarta víctima hondureña, Digna Alexandra Rivera de Constanza, era una abogada de 25 años que residía en Queens y trabajaba en el piso 100 de la Torre Norte.

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Pero no solo hondureñas perdieron la vida en cuanto a centroamericanos, también se reportó el fallecimiento de la salvadoreña Ana Gloria Pocasangre de Barrera, de 49 años. Esa mañana viajaba en un avión de United Airlines que participó en uno de los ataques contra el World Trade Center. Además, hubo víctimas nacidos en Guatemala.

Foto: Cortesía redes
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"A 25 años de aquel día, el vacío que dejaron en sus hogares de Queens, Brooklyn y la costa hondureña no ha desaparecido. Sin embargo, su recuerdo ya no pertenece al horror, sino a la dignidad", cita en un artículo el medio Infobae sobre las cuatro hondureñas que murieron ese día.

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