Gobierno otorga asueto el lunes 14 de septiembre a empleados públicos por fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras concedió asueto para el lunes 14 de septiembre de 2026 a los funcionarios y empleados de la Administración Pública, como parte de las disposiciones adoptadas en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia Patria.

La medida fue comunicada por las autoridades correspondientes y permitirá que los empleados públicos tengan libre la jornada del lunes 14 previo al feriado nacional del martes 15 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora los 205 años de Independencia

De acuerdo con la disposición, el asueto será otorgado a cuenta de vacaciones para los empleados de las instituciones comprendidas dentro de la medida, por lo que las autoridades deberán realizar las gestiones administrativas correspondientes para aplicar la disposición.