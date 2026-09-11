Gobierno otorga asueto el lunes 14 de septiembre a empleados públicos por fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras concedió asueto para el lunes 14 de septiembre de 2026 a los funcionarios y empleados de la Administración Pública, como parte de las disposiciones adoptadas en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia Patria.
La medida fue comunicada por las autoridades correspondientes y permitirá que los empleados públicos tengan libre la jornada del lunes 14 previo al feriado nacional del martes 15 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora los 205 años de Independencia
De acuerdo con la disposición, el asueto será otorgado a cuenta de vacaciones para los empleados de las instituciones comprendidas dentro de la medida, por lo que las autoridades deberán realizar las gestiones administrativas correspondientes para aplicar la disposición.
Asimismo, la medida aplica a las dependencias del Gobierno Central e instituciones descentralizadas, así como a sus funcionarios y empleados, según lo establecido en la comunicación oficial.
No paran
Sin embargo, las autoridades establecieron excepciones para aquellas instituciones que por la naturaleza de sus funciones deben garantizar la prestación de servicios esenciales a la población, así como la atención de emergencias y otras labores que no pueden ser interrumpidas.
"Quedan exceptuadas las instituciones que atienden emergencias de vital importancia para la población, las cuales deberán continuar laborando en las áreas que cada Titular o Gerencia considere indispensables para su funcionamiento".
Entre las instituciones exceptuadas se encuentran las que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), debido a que durante estas fechas deben mantener las acciones de prevención, respuesta y protección de la vida ante cualquier eventualidad.
La Secretaría de Gobernación señaló que la disposición tiene como objetivo facilitar la participación de los empleados públicos en las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la independencia de Centroamérica, sin afectar los servicios esenciales que requiere la ciudadanía.