Comisión de Salud dictamina favorablemente la Ley de Trasplante de Órganos

El marco normativo abarca el tratamiento integral para diversos órganos y tejidos; incluyendo corazón, córneas, hígado, médula ósea y riñones; y contempla la regulación de donaciones procedentes tanto de personas vivas como de cadavéricos, procedimiento este último que hasta la fecha no se realizaba en el territorio nacional.

El dictamen, elaborado tras mesas de trabajo conjunto con especialistas médicos y la sociedad civil, busca transformar la atención sanitaria de pacientes con enfermedades crónicas e irreversibles.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Salud del Congreso Nacional dictaminó de manera favorable el proyecto de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos en Seres Humanos , una normativa general orientada a habilitar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y situar al país a la par de los estándares médicos internacionales.

"La Comisión de Salud ha dictaminado favorable la nueva Ley de Trasplante de Órganos, Células y Tejidos en Seres Humanos. Comunicarle a la población que esta es una ley no específicamente de un solo órgano, sino que busca facilitar mediante el Congreso Nacional la herramienta que va a hacer que los científicos y el equipo médico puedan realizar el día de mañana un trasplante de corazón, médula, córnea o hígado", precisó Roberto Cosenza, presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional.

El parlamentario destacó que la iniciativa contó con la participación de diferentes especialistas que han trabajado en la formulación técnica de la normativa bajo un enfoque legislativo de puertas abiertas hacia la comunidad médica.

En relación a las garantías legales del proyecto, desde la comisión legislativa aseguró que el texto incorpora candados institucionales estrictos para blindar los procedimientos quirúrgicos y evitar la comisión de ilícitos asociados a la comercialización de componentes anatómicos.

"Esta ley es de carácter general, muy amplia y moderna. Le decimos a la población que queda blindada bajo cualquier concepto ante cualquier intento de tráfico de órganos nacional o internacional. El Congreso Nacional no va a permitir ningún negocio; este era el único país en América que no tenía una ley sobre este tema", aseveró Carlos Umaña, diputado e integrante de la Comisión de Salud.

El congresista Umaña subrayó que Honduras dispone de los profesionales capacitados y la tecnología necesaria para ejecutar las intervenciones, por lo que la aprobación del estamento legal permitirá atender a miles de pacientes en lista de espera.

Desde la perspectiva del sector médico especialista, la entrada en vigor de este cuerpo legal representa una respuesta crucial para reducir la dependencia de terapias invasivas de reemplazo renal, especialmente en la población infantil sin alternativas de donantes vivos compatibles.

"Honduras es el único país que no realiza trasplante de donante fallecido, solo de donante vivo. Nos estamos quedando con niños en hemodiálisis o diálisis peritoneal que necesitan mejorar su calidad de vida y optar a un trasplante renal, pero que al ser pequeños no pueden recibir el riñón de un adulto por compatibilidad física. Es ahí donde radica la importancia de esta ley, además de la cantidad de adultos que requieren esta opción", explicó Carolina Rodríguez, nefróloga pediatra e integrante del equipo médico redactora de la propuesta.

La especialista acotó que la ley se fundamenta en principios bioéticos de autonomía, beneficencia y justicia, permitiendo democratizar el acceso a los trasplantes en la red hospitalaria pública del país.