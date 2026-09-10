AD: UMAPS recauda más de L140 mil por multas a 57 usuarios por desperdiciar agua

Tegucigalpa, Honduras.- Más de L140 mil en multas ha recaudado la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) tras sancionar a 57 usuarios por desperdicio de agua en diferentes sectores del Distrito Central. Las sanciones han sido aplicadas tanto a usuarios del sector doméstico como industrial, según los registros divulgados por la institución. Entre las prácticas que han sido objeto de sanción se encuentra el lavado de vehículos, calles y aceras, además de otras acciones que, según UMAPS, representan un consumo innecesario o desperdicio de agua potable.

Las multas forman parte de los controles que se realizan en distintos sectores del Distrito Central, donde persisten las restricciones en el suministro de agua.

Multas por desperdicio de agua

Las autoridades municipales afirmaron que los operativos de vigilancia continuarán en diferentes puntos de la ciudad para identificar prácticas consideradas como desperdicio del recurso. Hasta el momento, el monto recaudado supera los L140,000, lo que representa un promedio de más de L2,456 por sanción, tomando en cuenta las 57 multas reportadas. La institución indicó que los controles continuarán de forma permanente mientras la crisis hídrica continúe golpeando el Distrito Central.