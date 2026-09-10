Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este viernes 11 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una leve baja este viernes -11 de septiembre- frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH).

La tasa de compra se ubicó en L26.8829, mientras que la venta quedó en L27.0173.

En comparación con el jueves 10 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8831 y la venta de L27.0175, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0002. El movimiento representa una leve apreciación del lempira frente a la divisa estadounidense.

La diferencia entre las tasas de compra y venta corresponde a los valores de referencia utilizados para las operaciones cambiarias.