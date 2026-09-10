Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este viernes 11 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una leve baja este viernes -11 de septiembre- frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se ubicó en L26.8829, mientras que la venta quedó en L27.0173.
En comparación con el jueves 10 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8831 y la venta de L27.0175, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0002. El movimiento representa una leve apreciación del lempira frente a la divisa estadounidense.
La diferencia entre las tasas de compra y venta corresponde a los valores de referencia utilizados para las operaciones cambiarias.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio de referencia para quienes necesitan comprar la divisa estadounidense.
Por ello, ambas cotizaciones no son iguales y pueden presentar variaciones de una jornada a otra conforme a las condiciones del mercado cambiario.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio mostró movimientos variables durante los días con datos oficiales.
El lunes 7 de septiembre, la compra fue de L26.8727 y la venta de L27.0071.
El martes aumentó a L26.8743 y L27.0087, mientras que el miércoles bajó a L26.8693 y L27.0036.
El jueves 10 de septiembre, ambas tasas subieron a L26.8831 en compra y L27.0175 en venta.
Para este viernes, la compra descendió a L26.8829 y la venta a L27.0173, según los datos oficiales disponibles.