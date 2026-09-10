Firpo vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO Hoy por Concacaf

San Salvador, El Salvador.- El Olimpia no debería tener complicaciones en su visita al estadio Cuscatlán de San Salvador para medirse esta noche al Luis Ángel Firpo en el juego de ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Los merengues siguen siendo el Rey de Centroamérica tras el ranking publicado por la Concacaf y para el técnico, Eduardo Espinel, esta noche deben de dar un paso firme porque quieren cerrar el año con este campeonato que se les ha escapado.

“Creo que hay un grupo que está convencido de que el trabajo está por encima de todo. Ojalá podamos estar a la altura del partido, de lo que significa para nosotros, y poder demostrar que esto que viene proponiendo el equipo no es casualidad, sino producto del trabajo”, dijo el entrenador uruguayo. Una de las buenas noticias que ha tenido el viejo león antes del viaje es que el delantero y goleador del torneo de Concacaf, Jorge El Toro Benguché, se ha recuperado y realizó el viaje, lo mismo que Jamir Maldonado, dos armas más para medirse al vigente campeón salvadoreño que dirige el tico, Marvin Solano.

“Jorge es parte de la delegación. Los 23 jugadores que viajan, por ahí, no todos están al cien por ciento. Hemos tenido algunos percances después del último partido. Cuatro jugadores trabajaron de manera diferenciada esta semana, pero están en condiciones de viajar. Los 23 jugadores que viajan, entre ellos Benguché, van a ser parte del equipo”. Este duelo se ha disputado seis veces en Concacaf con dos triunfos para el Firpo, uno del Olimpia y hay tres empates. Hay que recordar que en este instancia del torneo, los goles anotados de visitante son criterio de desempate; además, se estará jugando con el VAR

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