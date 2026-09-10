Cossette López inicia su gestión como representante permanente de Honduras ante la OEA

Washington, Estados Unidos.- La nueva representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, presentó sus cartas credenciales al secretario general del organismo hemisférico, Albert R. Ramdin, durante una ceremonia celebrada en Washington, Estados Unidos. Durante su intervención, la diplomática destacó la importancia de fortalecer una OEA "más cercana a los pueblos", con capacidad para cumplir sus mandatos y mantener la unidad en torno a los principios establecidos en su carta. Asimismo, López afirmó que Honduras llega al organismo con una “voluntad firme de escucha activa” para contribuir a la construcción de consensos y mantener una relación abierta y constructiva con los demás Estados miembros.

“Cuenten con Honduras para ello y para la procura activa en mantener una relación abierta y constructiva”, expresó la nueva representante permanente del país ante el organismo regional.

Por su parte, el secretario general de la OEA manifestó su disposición de trabajar junto a la representante hondureña y el Gobierno de Honduras durante el inicio de su mandato. “Esperamos con interés trabajar con usted y con su gobierno. Puede contar con nuestro respaldo, con el apoyo de sus colegas y con la cooperación de la Secretaría General al iniciar su mandato”, declaró Ramdin.

Además, el titular de la Secretaría General destacó la trayectoria de López en el servicio público y su experiencia en instituciones relacionadas con la gobernanza democrática.

Trayectoria de Cossette López

La nueva representante permanente de Honduras ante la OEA integró y presidió el Consejo Nacional Electoral (CNE) y también formó parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde encabezó la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico. Su gestión en el CNE no se olvidará por controversias políticas e institucionales, comparecencias ante comisiones del Congreso Nacional y denuncias sobre campañas de desprestigio, aunque permaneció en el organismo hasta el cierre del proceso electoral y acompañó a la presidenta de ese momento, Ana Paola Hall, en la declaratoria oficial de los resultados.