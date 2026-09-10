Salvador Nasralla denuncia ante el MP a Fernando Cerimedo: ¿Qué está solicitando?

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato a la Presidencia, Salvador Nasralla, llegó al Ministerio Público para presentar una denuncia contra Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo fungió como estratega y asesor de campaña digital del entonces candidato y actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante las pasadas elecciones generales del 30 de noviembre. Nasralla sostuvo ante la prensa, previo a presentar la denuncia: “¿Cuánto le pagaron a Cerimedo? Porque todas esas cosas influyeron con una granja de bots que divulgó y distorsionó la opinión de las personas a través de las redes sociales”.

El excandidato recalcó que en Bolivia y Chile se han presentado investigaciones contra Cerimedo. “Honduras tiene la obligación de investigar las cosas que les acabo de decir, porque ya llevamos las últimas cuatro elecciones. Le han quitado lo único que le quedaba, que era el derecho a elegir a un presidente. Tres veces el pueblo hondureño eligió a Salvador Nasralla, tres veces han hecho fraude para que no llegue”, manifestó. Asimismo, recriminó que “¿qué está escondido en la justicia hondureña a quienes están protegiendo?”.