Salvador Nasralla denuncia ante el MP a Fernando Cerimedo: ¿Qué está solicitando?

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato a la Presidencia, Salvador Nasralla, llegó al Ministerio Público para presentar una denuncia contra Fernando Cerimedo.
Fernando Cerimedo fungió como estratega y asesor de campaña digital del entonces candidato y actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante las pasadas elecciones generales del 30 de noviembre.
Nasralla sostuvo ante la prensa, previo a presentar la denuncia: “¿Cuánto le pagaron a Cerimedo? Porque todas esas cosas influyeron con una granja de bots que divulgó y distorsionó la opinión de las personas a través de las redes sociales”.
El excandidato recalcó que en Bolivia y Chile se han presentado investigaciones contra Cerimedo.
“Honduras tiene la obligación de investigar las cosas que les acabo de decir, porque ya llevamos las últimas cuatro elecciones. Le han quitado lo único que le quedaba, que era el derecho a elegir a un presidente. Tres veces el pueblo hondureño eligió a Salvador Nasralla, tres veces han hecho fraude para que no llegue”, manifestó.
Asimismo, recriminó que “¿qué está escondido en la justicia hondureña a quienes están protegiendo?”.
Nasralla explicó que lo presentado ante el Ministerio Público es una solicitud para que se investigue la participación de Cerimedo en la campaña de Asfura.
“¿Quién lo contrató como asesor y por cuánto tiempo? ¿Cómo se financiaron sus servicios? ¿A cuánto ascienden los pagos que le realizó el Partido Nacional? ¿Si aportó fondos extranjeros a la campaña nacional, como se dice en las declaraciones de Argentina y de Bolivia?”, explicó
Además, pidió investigar qué tipo de recursos tecnológicos utilizó Cerimedo y si se emplearon bots o cualquier mecanismo tecnológico que implicara artificialmente contenidos políticos.
También solicitó determinar si existe un informe de las autoridades del Partido Nacional sobre el denunciado como asesor de ese instituto político.
Cabe destacar que, en agosto de 2026, Cerimedo fue detenido por las autoridades en Bolivia y enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, tras un ataque armado perpetrado por sicarios.