Falla regional afecta suministro eléctrico en Honduras y el resto de Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) informó este jueves 10 de septiembre sobre una falla registrada en el Sistema de Interconexión Regional que provocó afectaciones en el suministro eléctrico de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con el comunicado, el incidente ocurrió a las 11:47 de la mañana y generó un apagón regional que impactó el servicio de energía eléctrica en los cuatros países centroamericanos.

Ante esta situación, el equipo técnico ya inició el proceso de restablecimiento gradual del sistema con el objetivo de recuperar progresivamente el suministro eléctrico afectado por la falla.

Por otra parte, el CND/ODS señaló que todavía se encuentra a la espera de información del Ente Operador Regional (EOR) para determinar la causa que originó el evento en el Sistema de Interconexión Regional.

Finalmente, el Centro Nacional de Despacho agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan las labores técnicas destinadas a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico regional.

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