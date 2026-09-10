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Falla regional afecta suministro eléctrico en Honduras y el resto de Centroamérica

Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador reportaron afectaciones por una falla regional, mientras equipos técnicos trabajan en el restablecimiento gradual

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 12:02
Falla regional afecta suministro eléctrico en Honduras y el resto de Centroamérica

La falla fue registrada a las 11:47 a.m. en el Sistema de Interconexión Regional.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) informó este jueves 10 de septiembre sobre una falla registrada en el Sistema de Interconexión Regional que provocó afectaciones en el suministro eléctrico de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

De acuerdo con el comunicado, el incidente ocurrió a las 11:47 de la mañana y generó un apagón regional que impactó el servicio de energía eléctrica en los cuatros países centroamericanos.

Ante esta situación, el equipo técnico ya inició el proceso de restablecimiento gradual del sistema con el objetivo de recuperar progresivamente el suministro eléctrico afectado por la falla.

Por otra parte, el CND/ODS señaló que todavía se encuentra a la espera de información del Ente Operador Regional (EOR) para determinar la causa que originó el evento en el Sistema de Interconexión Regional.

Finalmente, el Centro Nacional de Despacho agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan las labores técnicas destinadas a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico regional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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