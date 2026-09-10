Asfura atribuye los apagones y racionamientos de energía a la alta demanda y falta de combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Varios temas de interés nacional fueron abordados por el presidente Nasry Asfura durante su visita a San Pedro Sula el pasado miércoles 9 de septiembre.
La situación del sistema eléctrico y las intervenciones previstas para fortalecer la generación de energía fueron algunos de los puntos clave, esto después de que el Congreso Nacional aprobara el pasado 31 de agosto las reformas energéticas.
Según Asfura, se licitarán alrededor de 1,500 megavatios. Aseguró que su intención es ordenar el mercado energético y garantizar que las empresas generadoras cuenten con contratos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con el objetivo de reducir los costos de generación y mejorar la estabilidad del servicio.
De acuerdo con lo informado por Asfura, el incremento en el precio del petróleo y la sequía son parte de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema eléctrico.
Sobre las recientes reformas, sostuvo que el documento se encuentra en las últimas revisiones antes de ser publicado en La Gaceta y que, una vez concluidas las revisiones correspondientes, será publicado.
También se refirió a los masivos apagones y racionamientos de energía que se registran en el país, los cuales atribuyó a la alta demanda durante las horas pico y a las dificultades para disponer de combustible para algunas plantas generadoras.
"Al inicio de nuestra administración había facturas con atrasos de entre 12 y 13 meses; ahora el promedio se ha reducido a entre cuatro y siete meses", dijo Asfura.