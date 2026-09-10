Asfura atribuye los apagones y racionamientos de energía a la alta demanda y falta de combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Varios temas de interés nacional fueron abordados por el presidente Nasry Asfura durante su visita a San Pedro Sula el pasado miércoles 9 de septiembre.

La situación del sistema eléctrico y las intervenciones previstas para fortalecer la generación de energía fueron algunos de los puntos clave, esto después de que el Congreso Nacional aprobara el pasado 31 de agosto las reformas energéticas.

Según Asfura, se licitarán alrededor de 1,500 megavatios. Aseguró que su intención es ordenar el mercado energético y garantizar que las empresas generadoras cuenten con contratos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con el objetivo de reducir los costos de generación y mejorar la estabilidad del servicio.