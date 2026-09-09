Ampliación del aeropuerto Villeda Morales: los nuevos proyectos que Asfura anunció para SPS

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos proyectos de infraestructura anunció el presidente Nasry Asfura, que incluyen el reforzamiento de bordos y obras viales para reducir el riesgo de inundaciones y descongestionar San Pedro Sula, así como la ampliación del aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Asfura visitó San Pedro Sula y, durante su estadía, explicó que su gobierno está ejecutando labores de mantenimiento de canales y protección de bordos para mitigar las crecidas de los ríos durante la temporada lluviosa y evitar inundaciones.

Los trabajos de dragado en los ríos Ulúa y Chamelecón, según Asfura, serán de 137 kilómetros. Con esto se busca mejorar el control de los caudales y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades.