  1. Inicio
  2. · Honduras

Ampliación del aeropuerto Villeda Morales: los nuevos proyectos que Asfura anunció para SPS

Nasry Asfura anunció una serie de proyectos de infraestructura para San Pedro Sula, entre ellos el reforzamiento de bordos, el dragado de los ríos Ulúa y Chamelecón

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:20
Ampliación del aeropuerto Villeda Morales: los nuevos proyectos que Asfura anunció para SPS

Asfura anuncia obras para evitar inundaciones y ampliar el aeropuerto Villeda Morales, durante una entrevista en rueda de prensa.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos proyectos de infraestructura anunció el presidente Nasry Asfura, que incluyen el reforzamiento de bordos y obras viales para reducir el riesgo de inundaciones y descongestionar San Pedro Sula, así como la ampliación del aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Asfura visitó San Pedro Sula y, durante su estadía, explicó que su gobierno está ejecutando labores de mantenimiento de canales y protección de bordos para mitigar las crecidas de los ríos durante la temporada lluviosa y evitar inundaciones.

Los trabajos de dragado en los ríos Ulúa y Chamelecón, según Asfura, serán de 137 kilómetros. Con esto se busca mejorar el control de los caudales y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades.

Asfura a médicos: "No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”

Asfura adelantó que también continúan las gestiones para construir la represa El Tablón. El último lugar propuesto para su construcción está siendo evaluado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa encargada del diseño.

Aeropuerto Ramón Villeda Morales

Una de las obras más importantes que mencionó fue la modernización del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Asfura busca ampliar su capacidad, remodelar sus instalaciones y mejorar los accesos.

En la conferencia de prensa, el mandatario detalló que el proyecto contempla varias obras, entre ellas la ampliación de la pista de aterrizaje, la remodelación del edificio de la terminal y mejoras en los accesos.

También se prevé la construcción de un tercer piso y la habilitación de dos nuevas mangas de abordaje.

“Vamos a remodelar y ampliar las pistas de ese gran aeropuerto Villeda Morales, (la aduana) La Mesa, que así lo conocimos durante décadas”, afirmó Asfura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias