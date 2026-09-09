Ampliación del aeropuerto Villeda Morales: los nuevos proyectos que Asfura anunció para SPS

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos proyectos de infraestructura anunció el presidente Nasry Asfura, que incluyen el reforzamiento de bordos y obras viales para reducir el riesgo de inundaciones y descongestionar San Pedro Sula, así como la ampliación del aeropuerto Ramón Villeda Morales.
Asfura visitó San Pedro Sula y, durante su estadía, explicó que su gobierno está ejecutando labores de mantenimiento de canales y protección de bordos para mitigar las crecidas de los ríos durante la temporada lluviosa y evitar inundaciones.
Los trabajos de dragado en los ríos Ulúa y Chamelecón, según Asfura, serán de 137 kilómetros. Con esto se busca mejorar el control de los caudales y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades.
Asfura adelantó que también continúan las gestiones para construir la represa El Tablón. El último lugar propuesto para su construcción está siendo evaluado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa encargada del diseño.
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Una de las obras más importantes que mencionó fue la modernización del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
Asfura busca ampliar su capacidad, remodelar sus instalaciones y mejorar los accesos.
En la conferencia de prensa, el mandatario detalló que el proyecto contempla varias obras, entre ellas la ampliación de la pista de aterrizaje, la remodelación del edificio de la terminal y mejoras en los accesos.
También se prevé la construcción de un tercer piso y la habilitación de dos nuevas mangas de abordaje.
“Vamos a remodelar y ampliar las pistas de ese gran aeropuerto Villeda Morales, (la aduana) La Mesa, que así lo conocimos durante décadas”, afirmó Asfura.