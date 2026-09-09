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Impactantes imágenes de represa La Concepción; es cuestión de horas para que llegue a su nivel crítico

La represa La Concepción registra un alarmante nivel de 25.93 por ciento de su capacidad y enfrenta un escenario crítico que impactará a la capital

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:23
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Los efectos de la sequía por el fenómeno de El Niño ya se reflejan en la represa La Concepción, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los capitalinos. A continuación las impactantes imágenes captadas por la lente de EL HERALDO este miércoles 9 de septiembre.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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Las recientes inspecciones realizadas en el embalse de La Concepción permiten constatar una realidad evidente en las zonas de menor profundidad, donde ya se observan sedimentos completamente secos.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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En temporadas anteriores, el espejo del agua cubría por completo las partes de la represa que este mes se encuentran en completa sequía extrema por falta de lluvias.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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Al evaluar las cifras actuales, el reporte sitúa el nivel de almacenamiento de la represa en un escaso 25.93 por ciento durante este mes de septiembre.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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Ante este escenario, el gerente general de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Raúl Lanza, advirtió sobre la velocidad con la que avanza el problema.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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Según la estimación brindada por el funcionario de la UMAPS, el embalse estará llegando a su punto más crítico en un plazo de entre dos a tres días.

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Según las autoridades, esta reducción acelerada en el almacenamiento traerá consecuencias directas e inevitables para los hogares de la capital.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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Las proyecciones técnicas indican que los racionamientos en la distribución del vital líquido se extenderán hasta por un período de doce días consecutivos.

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Esta situación crítica no recae exclusivamente sobre este embalse, sino que también golpea con dureza a la represa de Los Laureles en el municipio.

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Al recorrer las instalaciones, la zona de la cortina quedó evidenciado el panorama desolador con un terreno completamente árido y marcado por lodillo resquebrajado.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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El agrietamiento del suelo es el resultado directo de la intensa radiación solar y la prolongada ausencia de humedad en el entorno de la presa.

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Mientras tanto, los capitalinos esperan el milagro de que empiece a llover para que las represas vuelvan a sus niveles normales para la respectiva distribución de agua, ya que durante este mes de septiembre los racionamientos de agua han golpeado diversos barrios y colonias de la capital.

Foto: EL HERALDO
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