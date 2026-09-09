Club hondureño, único de Centroamérica dentro de los mejores 30 de Concacaf

La Concacaf actualizó su ranking de Concacaf a nivel de clubes y un equipo hondureño aparece como el único de Centroamérica en estar dentro de los mejores 30 del área. Este es el listado.
1. Toluca, institución que acaba de salir campeón de la Leagues Cup y era el bicampeón en México, es el número uno en Concacaf.
2. Tigres de México aparece como el segundo mejor equipo de la Concacaf tras la actualización.
3. Cruz Azul es el actual campeón de la Liga MX y se posiciona como el tercero mejor de la Concacaf en la actualidad.
4. El Club América aparece como el cuarto mejor de la Concacaf en el último ranking de clubes.
5. Los Ángeles FC se posicionan como el mejor de la MLS y quinto en la Concacaf.
6. En el sexto lugar aparecen las Chivas de Guadalajara. El top 10 en su mayoría lo conforman clubes mexicanos.
7. En el séptimo lugar aparece el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, segundo mejor de la MLS según la Concacaf.
8. El Nashville donde militan los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta aparecen como el octavo mejor de la Concacaf.
9. Los Rayados de Monterrey son el noveno mejor de Concacaf, según el último ranking de Concacaf.
10. Finalmente en el top 10 tenemos a los Tuzos del Pachuca, según la última actualización de Concacaf.
Olimpia de Honduras es el único club de Centroamérica que se ubica en el top 30 de Concacaf, los blancos aparecen en el puesto 27 por encima de instituciones como Atlas, Houston Dynamo, Los Ángeles Galaxy y otros de México y la MLS.
Así aparece Olimpia en el ranking de Concacaf, lugar 27 por encima de clubes como Atlas, Dynamo, Galaxy, Necaxa, Juárez; incluso por encima de Alajuelense y Saprissa.
Justamente Saprissa aparece pero en el peldaño 39 mientras Alajuelense, actual tricampeón de Centroamérica, en el puesto 41 del ranking de clubes de Concacaf.