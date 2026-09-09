Motagua vs Alianza EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua vuelve este miércoles a la escena internacional con un objetivo claro: comenzar con el pie derecho su serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 frente al Alianza de El Salvador.

El Ciclón Azul afronta el partido de ida con la presión de romper una racha que se ha convertido en una verdadera pesadilla en el torneo regional. Esta será la cuarta edición consecutiva en la que el conjunto capitalino alcanza los cuartos de final, pero en ninguna de las tres anteriores logró avanzar.

CAI de Panamá en 2023, Herediano en 2024 y Alajuelense en 2025 fueron los verdugos de Motagua, que ahora intentará cambiar la historia ante un Alianza que también llega con la ilusión de meterse entre los mejores del área.

La importancia del encuentro también ha sido remarcada desde la dirigencia azul. Pedro Atala pidió el respaldo de la afición y advirtió sobre las virtudes del cuadro salvadoreño, al que describió como un equipo versátil, capaz de manejar los tiempos del partido, atacar cuando corresponde y defenderse con orden.

El historial entre ambos clubes también le da un ingrediente especial a la eliminatoria. Aunque nunca se han enfrentado en el actual formato de la Copa Centroamericana, sí protagonizaron duelos importantes en la extinta Liga Concacaf.

En 2019 se midieron en semifinales y Motagua logró imponerse con un marcador global de 3-1 para avanzar a la gran final. Un año después volvieron a encontrarse, esta vez en los octavos de final de 2020, disputados a partido único en el estadio Cuscatlán.

Ese compromiso terminó 1-1 durante los 90 minutos y tuvo que definirse desde el punto penal, donde Motagua se impuso 5-4 para quedarse nuevamente con el boleto.

La estadística general entre ambos equipos refleja una marcada paridad: en siete enfrentamientos, cada club registra una victoria y los cinco partidos restantes terminaron en empate.

Para este primer capítulo de la serie, Motagua tendrá algunas bajas importantes. Jorge Serrano, Luis Vega y Jonathan Moya no estarán disponibles, mientras que la recuperación de Valerio Marinacci representa una buena noticia para el cuerpo técnico y le brinda una alternativa más para fortalecer la zona defensiva.

El Ciclón sabe que no puede dejar pasar la oportunidad. La ventaja en el partido de ida será fundamental para afrontar con mayor tranquilidad la vuelta y, sobre todo, para comenzar a dejar atrás una barrera de cuartos de final que se le ha resistido durante los últimos años.