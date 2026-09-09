Se veía venir; Olimpia recibe noticia sobre Jorge Benguché previo a juego ante Firpo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia recibió buenas noticias para afrontar sus compromisos internacionales. Los futbolistas Jorge Benguché y Axel Jamir Maldonado recibieron el alta médica tras superar con éxito sus procesos de recuperación y ya están a disposición del cuerpo técnico para sumarse de lleno a la plantilla principal. La situación del atacante Jorge Benguché había generado preocupación luego de recibir un fuerte golpe y doblarse el tobillo durante la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional.

Sin embargo, los estudios médicos realizados descartaron cualquier tipo de fractura o esguince, confirmando únicamente una contusión. Gracias a una terapia para reducir la inflamación y a una rápida mejoría en el dolor, el jugador logró recuperarse según lo planificado. Ambos elementos formarán parte de la delegación del conjunto del Olimpia que viajará a El Salvador para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 frente al L.A. Firpo.