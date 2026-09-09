Razón del citatorio: MP investiga irregularidades en JRV de las elecciones primarias del PL

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público llegó este miércoles al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) para entregar un citatorio dirigido a la institución política. El citatorio fue entregado a tempranas horas de este miércoles 9 de septiembre, aunque inicialmente no se brindaron mayores detalles. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que se trata de una investigación por denuncias de supuestas irregularidades en las elecciones primarias de marzo de 2025. “El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECDE), ejecuta diligencias investigativas en etapa preparatoria por denuncias de supuestas irregularidades en las elecciones internas de marzo de 2025”, informó el Ministerio Público.

Según la portavoz del MP, Claudia Díaz, las investigaciones están relacionadas con “supuestas irregularidades en las juntas receptoras de votos (JRV)”.

Las autoridades aclararon que no existe ningún requerimiento fiscal, orden de captura ni detención relacionada con este caso.

Por su parte, Indira Raudales, directora de Comunicaciones del CCEPL, aclaró que las investigaciones del Ministerio Público están relacionadas con una denuncia presentada ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) durante las elecciones internas de 2025. Negó que el caso esté relacionado con las cuentas del partido o con las campañas políticas de ese entonces.