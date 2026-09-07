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Nasralla anuncia que buscará la presidencia del Partido Liberal

El excandidato presidencial, Salvador Nasralla, anunció su candidatura para encabezar el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en 2029

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 20:24
Nasralla anuncia que buscará la presidencia del Partido Liberal

Salvador Nasralla, además de aspirar a la presidencia de la República, también tiene intenciones de ser el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial Salvador Nasralla anunció que buscará encabezar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

A través de un video compartido en sus redes sociales, el político expresó que se postulará su candidatura para las elecciones internas que celebrará el partido en 2029.

"Estoy más convencido que nunca de que Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales", declaró.

Video de Salvador Nasralla rechazando integrarse al Partido Liberal es de 2017, no de agosto de 2026

Aseguró que con esta decisión impulsará "un verdadero renacer liberal con una conducción firme, moderna, transparente" y cercana a las bases del partido rojiblanco.

De igual forma, consideró que reforzará su "proyecto nacional" de la mano con su candidatura a la presidencia de la República, la cual fue anunciada desde el pasado mes de enero.

Adelantó que en los próximos días anunciará quiénes integrarán su denominado Movimiento Liberal Nacionalista. "Vamos a recuperar el Partido Liberal para devolvérselo al pueblo hondureño y desde allí construir la Honduras que todos merecemos", destacó.

Roberto Contreras a Salvador Nasralla: “No sé si alguna pastilla le está haciendo daño... Esto no es X-0”

Desde meses atrás, Nasralla ha reflejado una postura distinta a la que han asumido otros líderes liberales, tales como Roberto Contreras, actual presidente del CCEPL; y Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional. Con Contreras incluso ha tenido intercambios de señalamientos.

Una de las diferencias más recientes fue respecto a la Ley de Justicia Energética presentada por Cálix, la cual contempla una serie de reformas energéticas y a la forma en la que operará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A criterio de Nasralla, la ley que fue aprobada el pasado 31 de agosto abre las puertas a la privatización de la estatal eléctrica y la describió como "contraria al interés nacional, y lo iremos comprobando en el camino". Asimismo, afirmó que "yo hice muchas alternativas y no se tomaron en cuenta".

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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