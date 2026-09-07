Nasralla anuncia que buscará la presidencia del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial Salvador Nasralla anunció que buscará encabezar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). A través de un video compartido en sus redes sociales, el político expresó que se postulará su candidatura para las elecciones internas que celebrará el partido en 2029. "Estoy más convencido que nunca de que Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales", declaró.

Aseguró que con esta decisión impulsará "un verdadero renacer liberal con una conducción firme, moderna, transparente" y cercana a las bases del partido rojiblanco. De igual forma, consideró que reforzará su "proyecto nacional" de la mano con su candidatura a la presidencia de la República, la cual fue anunciada desde el pasado mes de enero. Adelantó que en los próximos días anunciará quiénes integrarán su denominado Movimiento Liberal Nacionalista. "Vamos a recuperar el Partido Liberal para devolvérselo al pueblo hondureño y desde allí construir la Honduras que todos merecemos", destacó.