Roberto Contreras niega versiones sobre expulsión de Nasralla y su esposa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, desmintió versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta intención de expulsar del Partido Liberal al excandidato presidencial Salvador Nasralla y a su esposa, la diputada Iroshka Elvir.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Contreras fue enfático al señalar que no existe ninguna decisión ni planteamiento en ese sentido, y llamó a no alimentar información falsa en medio del clima de tensión interna que atraviesa el liberalismo.

“En ningún momento he dicho que expulsaré de nuestro gran Partido Liberal al ingeniero Salvador Nasralla y su esposa, a quienes respeto”, expresó el dirigente liberal.