Roberto Contreras niega versiones sobre expulsión de Nasralla y su esposa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, desmintió versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta intención de expulsar del Partido Liberal al excandidato presidencial Salvador Nasralla y a su esposa, la diputada Iroshka Elvir.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Contreras fue enfático al señalar que no existe ninguna decisión ni planteamiento en ese sentido, y llamó a no alimentar información falsa en medio del clima de tensión interna que atraviesa el liberalismo.
“En ningún momento he dicho que expulsaré de nuestro gran Partido Liberal al ingeniero Salvador Nasralla y su esposa, a quienes respeto”, expresó el dirigente liberal.
El presidente del CCEPLH subrayó además que su actuación al frente del partido se rige estrictamente por la normativa interna, rechazando cualquier acción que se aparte de los estatutos.
“Como presidente del CCEPLH, tengo respeto a los estatutos del partido. No caigamos en la desinformación o en quienes solo desean seguir dividiendo y generando caos por doquier”, agregó.
La aclaración surge luego de la circulación de mensajes y versiones no oficiales que avivaron la percepción de una posible ruptura mayor dentro del Partido Liberal, justo cuando la institución enfrenta divisiones internas por la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional.