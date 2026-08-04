MP asegura investigaciones abiertas por hechos ligados a procesos electorales 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este martes -4 de agosto- que las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante las elecciones primarias y generales de 2025 continúan en curso.

El proceso electoral de Honduras de 2025 estuvo marcado por diversas denuncias e incidencias. Estos hechos llevaron a las autoridades del Estado a iniciar diligencias para determinar si existieron acciones que pudieron haber afectado el desarrollo de las elecciones.

El Fiscal General Adjunto, Marcio Cabañas, afirma que la institución sigue trabajando en la construcción de expedientes que permitan presentar acciones legales ante los tribunales de justicia, siempre bajo criterios de objetividad y legalidad.

"Continuamos trabajando en el caso de las elecciones. Posiblemente habrá algunas acciones dentro de poco, pero el Ministerio Público debe construir con objetividad y legalidad estos expedientes para sustentarnos ante los tribunales de justicia", aseguró Cabañas.

El fiscal adjunto enfatizó que la institución realiza acciones legales diariamente y que las investigaciones deben concluir antes de presentar los requerimientos fiscales pertinentes.

Además, destacó la necesidad de que los expedientes relacionados con las investigaciones de los procesos electorales sean sólidos. Esto permitirá avanzar en los procesos judiciales y evitar que los casos lleguen a etapas judiciales sin fundamentos suficientes.

“El Ministerio Público trabaja fuertemente y debemos trabajar de manera objetiva creando expedientes que conforme y que no lleven al final del proceso una sentencia condenatoria. Es por eso que debemos de conformarlo y tener investigaciones concretas y muy eficaces”, afirmó.