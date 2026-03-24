¿Qué le dijo Johel Zelaya a Marcio Cabañas tras asumir como fiscal interino del Ministerio Público?

Tegucigalpa, Honduras. - El fiscal interino del Ministerio Público, Marcio Cabañas Codillo, reveló a EL HERALDO que sostuvo comunicación con el fiscal general suspendido del cargo, Johel Zelaya, quien le deseó muchos éxitos y buen desempeño mientras estuviera como fiscal interino en el Ministerio Público. Cabañas detalló que fue alrededor de las 10:00 de la noche cuando se enteró de su nombramiento, mientras se desplazaba hacia San Pedro Sula para participar en una actividad de capacitación, por lo que tuvo que regresarse a Tegucigalpa. “Como a las 10 de la noche, ya llegando, me di cuenta a través de los medios de comunicación y redes sociales y tuve que regresar a Tegucigalpa, porque la responsabilidad que se me estaba asignando requería mi presencia inmediata”, relató el fiscal. El funcionario explicó que, tras conocer la noticia, estableció contacto con Zelaya, quien le expresó su respaldo en este nuevo reto al frente del ente acusador del Estado.

“Él me escribió, me deseó la mejor de las suertes y un buen desempeño mientras esté como interino. Le agradecí por la confianza cuando fui fiscal adjunto”, manifestó Cabañas. No obstante, aclaró que antes de coincidir en sus actuales cargos no mantenían una relación cercana, limitándose a un vínculo estrictamente institucional. El fiscal interino aseguró que, a pesar de los cambios en la cúpula del Ministerio Público, el trabajo no se detendrá y se mantendrá el ritmo en las investigaciones en curso. “Aquí el trabajo no se para. Ya sostuve reuniones con los directores y estamos dando seriedad a algunos casos que estaban en investigación para operativizarlos en estos días”, afirmó Cabañas en una entrevista con EL HERALDO. Indicó que su administración estará enfocada en garantizar procesos transparentes y apegados a la ley, priorizando la objetividad en cada expediente. Cabañas subrayó que todas las actuaciones estarán regidas bajo los principios del debido proceso, tanto en la etapa investigativa como en los procesos judiciales. “Vamos a garantizar actuaciones objetivas, bajo los principios de legalidad y debido proceso, tanto en la fase investigativa como en los procesos ante los tribunales de justicia”, puntualizó.

Como parte de sus propuestas inmediatas, señaló que buscará acelerar la respuesta institucional frente a la criminalidad en sus distintas manifestaciones. En ese sentido, indicó que uno de sus principales objetivos será dar resultados concretos a la población en el corto plazo. “Como primera acción, vamos a dar una respuesta inmediata a la población en el combate a la criminalidad en todas sus formas, porque esa es la principal demanda ciudadana”, expresó Cabañas. El fiscal interino también abordó las debilidades estructurales que enfrenta el Ministerio Público, destacando la falta de recursos como uno de los principales obstáculos. Detalló que se requiere fortalecer el recurso humano y mejorar las condiciones logísticas para hacer frente a la carga de trabajo a nivel nacional. “Necesitamos contratar detectives, médicos forenses y fiscales a nivel nacional. El tema logístico y de infraestructura también es clave para mejorar la operatividad”, explicó. En cuanto a su experiencia, defendió su capacidad para dirigir la institución, respaldado por más de dos décadas de servicio dentro del Ministerio Público. Aseguró que su conocimiento interno le permitirá tomar decisiones estratégicas orientadas a mejorar la eficiencia institucional. “Me siento más que preparado. Conozco la institución, cómo trabaja y cómo debe trabajar, así como los procedimientos y procesos judiciales”, sostuvo. Respecto al proceso de juicio político que derivó en su designación, evitó emitir valoraciones, señalando que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional.