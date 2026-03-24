Johel Zelaya tras aprobación de juicio político: "Al Partido Liberal le va a costar caro este tema"

Tegucigalpa, Honduras.- El suspendido fiscal general, Johel Zelaya, reaccionó este martes tras la aprobación del juicio político en su contra y aseguró que la decisión tendrá consecuencias para el Partido Liberal, al tiempo que defendió su actuación y calificó el proceso como “meramente político”. “Al partido Liberal le va a costar caro este tema”, afirmó Zelaya, quien además sostuvo: “yo no tengo miedo, puede preguntarle a todos los que hemos emprendido luchas, estamos hechos a andar en la oscuridad y en el desierto”. En ese sentido, cuestionó la postura de los liberales y lanzó una advertencia: “apunten lo que voy a decir, el Partido Liberal se va a arrepentir de haber hecho esto, al menos un sector que todavía tiene credibilidad se va a arrepentir y anoten el día que se los digo; este solo es un paso de lo que viene, el Partido Liberal le va a costar caro este tema, no por caudales electorales sino por lo que viene”, amplió en declaraciones al canal HCH.

Zelaya también se refirió a la elección del próximo fiscal general, señalando que “el Partido Nacional desconfía de que al final el Partido Liberal no quiera votar por el nuevo fiscal general porque hay dos fuertes nombres para el cargo”. Sobre los señalamientos en su contra, calificó como “barbarismo” que lo pretendan responsabilizar por el fallecimiento de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona. “Esto solo es un tema meramente político, van a poner un fiscal de su preferencia”, expresó. Asimismo, insistió en que no ha cometido delitos y reiteró el carácter político del proceso:“Nosotros siempre estamos preparados para enfrentar cualquier desafío, no he leído la supuesta denuncia, hay un tema político, haga lo que haga el fiscal general, que por ahora está suspendido, es un tema meramente político, no existe otro calificativo sobre este proceso”.