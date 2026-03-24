Llega Johel Zelaya al Congreso Nacional para comparecer ante comisión investigadora

Tegucigalpa, Honduras.- Para comparecer a su primera cita en el inicio del proceso de juicio político que se le desarrolla, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, arribó este martes al Congreso Nacional, cabizbajo y sin pronunciar palabra.

Zelaya llegó al filo de las 2 de la tarde, como estaba citado por la comisión, e ingresó por un túnel ubicado en la entrada posterior, utilizada por los congresistas para entrar a las sesiones. Sin embargo, la comparencencia aunque estaba acordada a las 2 de la tarde fue reprogramada para iniciar las 2:45 de la tarde de este martes.

"A la comparecencia también acuden este martes varios testigos que darán su testimonio en el caso, algunos de ellos citados por la comisión investigadora y otros que solicitaron ser testigos", explicó el diputado Mario Pérez, quien encabeza la comisión.