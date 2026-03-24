Llega Johel Zelaya al Congreso Nacional para comparecer ante comisión investigadora

Tegucigalpa, Honduras.- Para comparecer a su primera cita en el inicio del proceso de juicio político que se le desarrolla, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, arribó este martes al Congreso Nacional, cabizbajo y sin pronunciar palabra.
Zelaya llegó al filo de las 2 de la tarde, como estaba citado por la comisión, e ingresó por un túnel ubicado en la entrada posterior, utilizada por los congresistas para entrar a las sesiones. Sin embargo, la comparencencia aunque estaba acordada a las 2 de la tarde fue reprogramada para iniciar las 2:45 de la tarde de este martes.
"A la comparecencia también acuden este martes varios testigos que darán su testimonio en el caso, algunos de ellos citados por la comisión investigadora y otros que solicitaron ser testigos", explicó el diputado Mario Pérez, quien encabeza la comisión.
El hasta ayer fiscal general comparece por primera vez luego de que el 23 de marzo el pleno del Legislativo, con 93 votos a favor, aprobó la denuncia de juicio político contra Johel Zelaya.
La audiencia, que se desarrollará en el salón de los retratos del Congreso Nacional, forma parte del proceso que impulsa el Legislativo para investigar los señalamientos contra el titular del Ministerio Público, quien fue apartado temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Con estas audiencia, la comisión investigadora busca recabar información directa del fiscal suspendido, así como analizar los argumentos y pruebas que presente durante su intervención ante los legisladores.
Este proceso será determinante para las conclusiones que posteriormente emita la comisión, las cuales serán elevadas al pleno del Congreso Nacional para definir el curso del juicio político contra Zelaya.