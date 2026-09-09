Ministerio Público deja citatoria en sede del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Personal del Ministerio Público (MP), acompañado por agentes de la Policía Nacional, se presentó este miércoles -9 de septiembre- en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), ubicadas en las inmediaciones del barrio Miramontes de la capital, donde dejó una citatoria dirigida a la institución política.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el contenido del documento, así como las personas que podrían ser requeridas por el Ministerio Público como parte de las diligencias investigativas.

El vicepresidente del CCEPLH, Allan Ramos, confirmó que la presencia del Ministerio Público podría estar relacionada con un proceso de investigación que ya había requerido documentación al Partido Liberal en dos ocasiones anteriores.