Ministerio Público deja citatoria en sede del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Personal del Ministerio Público (MP), acompañado por agentes de la Policía Nacional, se presentó este miércoles -9 de septiembre- en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), ubicadas en las inmediaciones del barrio Miramontes de la capital, donde dejó una citatoria dirigida a la institución política.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el contenido del documento, así como las personas que podrían ser requeridas por el Ministerio Público como parte de las diligencias investigativas.
El vicepresidente del CCEPLH, Allan Ramos, confirmó que la presencia del Ministerio Público podría estar relacionada con un proceso de investigación que ya había requerido documentación al Partido Liberal en dos ocasiones anteriores.
Ramos explicó que uno de los temas bajo investigación estaría relacionado con el manejo de los fondos utilizados durante la campaña electoral.
“Es un proceso de investigación del Ministerio Público que anteriormente ya habían requerido documentación en dos ocasiones”, señaló el dirigente liberal.
De acuerdo con Ramos, el Partido Liberal fue el primero en presentar sus informes de rendición de cuentas y, según aseguró, "los recursos fueron manejados de manera adecuada".
Detalló que las solicitudes de información realizadas previamente por el Ministerio Público estuvieron relacionadas con dos aspectos: la administración de los fondos de campaña por parte del Partido Liberal y el manejo de los recursos correspondientes al candidato presidencial.
“Nosotros fuimos el primer partido en rendir cuentas, se manejaron los fondos de manera adecuada”, reiteró Ramos.
Hasta ahora, no se han informado oficialmente los nombres de personas citadas ni si existen requerimientos específicos derivados de esta nueva acción fiscal.
Las autoridades buscan determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existen elementos que puedan establecer posibles irregularidades en el manejo de los fondos de campaña.