Magistrada pide a la ASJ señalar a quienes reciben sobornos en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbella Bustillo, pidió a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunciar y señalar a las personas que reciben supuestos pagos para favorecer la resolución de casos en el Poder Judicial. Bustillo reaccionó a las declaraciones de Carlos Hernández, director de la ASJ, quien advirtió sobre la situación que atraviesa el sistema de justicia hondureño y señaló que algunas empresas estarían destinando recursos para obtener un “trato favorable” en los procesos judiciales que enfrentan. Hernández afirmó que, según testimonios que ha conocido durante diálogos con empresarios y defensores privados, que algunas compañías incluso contemplarían dentro de sus presupuestos anuales un monto destinado a intervenir en la resolución de procesos judiciales. Ante estas declaraciones, la magistrada reconoció que Honduras registra altos índices de corrupción y sostuvo que el Poder Judicial tampoco está exento de ser permeado por estas prácticas.

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“La denuncia es grave pero invito respetuosamente a la institución ASJ para que pueda interponer las denuncias y señalar, porque es injusto llevarse todo un Poder del Estado", aseguró la funcionaria. Dubón consideró que la presentación de denuncias específicas permitiría establecer quiénes estarían involucrados en este tipo de prácticas, en lugar de atribuir señalamientos generales a todo el Poder Judicial. “Creo que la denuncia es la acción más responsable que podría tener este organismo y señalar puntualmente quiénes son aquellos que están enlodando el nombre de nuestro Poder del Estado”, aseveró.

Labor de los jueces