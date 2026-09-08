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Magistrada pide a la ASJ señalar a quienes reciben sobornos en el Poder Judicial

La magistrada reconoció que Honduras registra altos índices de corrupción y sostuvo que el Poder Judicial tampoco está exento de ser incluido en esas prácticas

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 15:55
Magistrada pide a la ASJ señalar a quienes reciben sobornos en el Poder Judicial

La magistrada Isbella Bustillo sostuvo que los jueces conocen la responsabilidad que tienen dentro del sistema de justicia y deben continuar ejerciendo sus funciones.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbella Bustillo, pidió a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunciar y señalar a las personas que reciben supuestos pagos para favorecer la resolución de casos en el Poder Judicial.

Bustillo reaccionó a las declaraciones de Carlos Hernández, director de la ASJ, quien advirtió sobre la situación que atraviesa el sistema de justicia hondureño y señaló que algunas empresas estarían destinando recursos para obtener un “trato favorable” en los procesos judiciales que enfrentan.

Hernández afirmó que, según testimonios que ha conocido durante diálogos con empresarios y defensores privados, que algunas compañías incluso contemplarían dentro de sus presupuestos anuales un monto destinado a intervenir en la resolución de procesos judiciales.

Ante estas declaraciones, la magistrada reconoció que Honduras registra altos índices de corrupción y sostuvo que el Poder Judicial tampoco está exento de ser permeado por estas prácticas.

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“La denuncia es grave pero invito respetuosamente a la institución ASJ para que pueda interponer las denuncias y señalar, porque es injusto llevarse todo un Poder del Estado", aseguró la funcionaria.

Dubón consideró que la presentación de denuncias específicas permitiría establecer quiénes estarían involucrados en este tipo de prácticas, en lugar de atribuir señalamientos generales a todo el Poder Judicial.

“Creo que la denuncia es la acción más responsable que podría tener este organismo y señalar puntualmente quiénes son aquellos que están enlodando el nombre de nuestro Poder del Estado”, aseveró.

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Labor de los jueces

La magistrada también sostuvo que los jueces conocen la responsabilidad que tienen dentro del sistema de justicia y deben continuar ejerciendo sus funciones cuando no están involucrados en situaciones de corrupción.

“Los jueces saben cuál es la responsabilidad que tienen, qué es lo que deben hacer.. pero si un juez no está comprendido dentro de estas situaciones tiene que seguir trabajando, agachar la cabeza a los libros, seguir trabajando y seguir produciendo sentencias, que es para lo que nos pagan", aseguró.

Con ello, Dubón marcó distancia entre las posibles actuaciones individuales y la totalidad del Poder Judicial, al señalar que existen "personas honorables que trabajan dentro de esa institución y que no deberían quedar señaladas por acusaciones generales".

La magistrada insistió en que los jueces que no estén involucrados en estas situaciones deben continuar con su trabajo y con la emisión de sentencias, que constituye una de sus principales responsabilidades dentro del Poder Judicial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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