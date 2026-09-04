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Protección al Consumidor denuncia ante el MP a clínicas investigadas por EL HERALDO y La Prensa

Danilo Lou, titular de Protección al Consumidor, reconoció las investigaciones realizadas por EL HERALDO Plus y La Prensa Premium sobre las clínicas señaladas y anunció que se presentará ante el Ministerio Público para interponer una denuncia contra los establecimientos involucrados.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:27
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