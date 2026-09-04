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“Hemos venido aquí a presentar pruebas”: Danilo Lou llega al MP por caso de clínicas

El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, llegó al Ministerio Público para presentar pruebas relacionadas con las clínicas investigadas por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, señaladas por presuntamente ofrecer diagnósticos falsos

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:57
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