Antes del grito de Independencia, ¿qué estaba pasando en Centroamérica?

Mucho antes de aquel 15 de septiembre de 1821, España y sus territorios atravesaban importantes cambios en la economía, el comercio, la ciencia y la sociedad. El historiador Guillermo Varela nos lleva al pasado para explicar cómo esos acontecimientos, que parecían lejanos, terminaron influyendo en nuestra región y en el camino hacia la Independencia.#15deseptiembre