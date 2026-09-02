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Antes del grito de Independencia, ¿qué estaba pasando en Centroamérica?

Mucho antes de aquel 15 de septiembre de 1821, España y sus territorios atravesaban importantes cambios en la economía, el comercio, la ciencia y la sociedad. El historiador Guillermo Varela nos lleva al pasado para explicar cómo esos acontecimientos, que parecían lejanos, terminaron influyendo en nuestra región y en el camino hacia la Independencia.#15deseptiembre

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 19:07
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