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¿Cómo era Honduras antes de la Independencia de Centroamérica?
Del 1 al 16 de septiembre, EL HERALDO hará un recorrido por la historia de Centroamérica para conocer qué ocurría antes, durante y después de la Independencia.
José Matute
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Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 18:30
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