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Lluvias se registran en Lepaterique en medio de la sequía

Así se registran las precipitaciones en Lepaterique, Francisco Morazán. Mire las imágenes.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 15:37
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