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Cenaos anuncia entre 45 y 50 días de lluvias a partir del 10 de septiembre
Francisco Argeñal, jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que se esperan entre 45 y 50 días de lluvias a partir del 10 de septiembre.
Marbin López
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Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 12:56
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