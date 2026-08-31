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Cenaos anuncia entre 45 y 50 días de lluvias a partir del 10 de septiembre

Francisco Argeñal, jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que se esperan entre 45 y 50 días de lluvias a partir del 10 de septiembre.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 12:56
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