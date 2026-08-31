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Reformas eléctricas podrían avanzar hoy en el Congreso Nacional

Ya hay ambiente en el Congreso Nacional para aprobar las reformas eléctricas. La diputada liberal, Alejandra Vallecillo, manifestó que, de agendarse hoy, se dará el respaldo.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 13:02
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