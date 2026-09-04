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Bodega de llantas es consumida por incendio en el anillo periférico

Un incendio estructural se registró al mediodía de este viernes -4 de septiembre- en un local comercial ubicado en el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:59
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