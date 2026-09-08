Masivos cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 9 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. - Una extensa lista de zonas que se quedarán sin energía eléctrica este miércoles 9 de septiembre fue publicada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Son varios los municipios afectados por los cortes programados para este miércoles. Según los horarios programados, en algunas zonas, el tiempo que se quedarán sin el servicio sobrepasará las seis horas.
La ENEE argumentó que la interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento que se harán. Olanchito, Tocoa, Sonaguera y Sabá serán de las zonas afectadas.
Zonas de La Ceiba de 8:30 am a 4:30 pm
Col. Villa Linda, Col. Los Pinos, Col. Satélite, Col. Las Vegas, Bo. Danto, Col. Melgar 2, Col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, Bombas SANAA, Col. La Esperanza, Col. Yesenia Castillo, Col. Dantillo, Col. Villas del Carmen, Col. Las Delicias, Col. San Juanes, Col. San Martín, Col. Las Flores, Col. La Ponce, Col. Montecristo, Col. Ramón Leva (Barranco Chele), Res. San Gabriel, LEYDE, Col. Palmira, Res. Quinta San Fernando, Col. Casa Blanca, Col. Villa Santa Lucía, CRILA, Col. Bajos de Palmira, Col. Trejo, Col. Universidad, Col. Los Fotógrafos, Col. Vista al Mar, Col. El Búfalo, Col. Gracias a Dios, Col. Menonita, Col. 26 de Junio, Col. Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, Col. Rodas, Col. Armenia Bonito, CURLA, Aldea Armenia Bonito, Col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, Col. Vista Palmira, Col. SitrAleyde, Col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, Col. Roberto Padilla, Col. Miramontes, Col. 15 Septiembre, Col. Club de Leones, Col. El Confite, Col. Irías Navas, Col. Villa Olímpica, Col. Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Col. Bonitillo, Col. Rivera del Caribe, Col. Cerrato, Col. Primero de Mayo.
Col. Villa del Este, Col. Santander, Col. Villa Hermosa, Col. Magnolia, Col. La Pizzaty (sur), Col. Riviera, Col. Las Acacias (oeste), Col. Panayotti, Hospital Oken's, Col. Bella Vista, Col. Carmen Elena, Col. El Sauce, Bo. Alvarado, Bo. La Merced (oeste), Bo. Imán (oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio, desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro desde Maxi Despensa hasta Escuela Morazán, Hospital Medicentro.
Ramal Escuela Palmeras, Col. San Isidro, Col. Alameda, Col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, Col. Casa Blanca, Col. Los Bomberos, Col. Nueva Esperanza, Cuenca Río Cangrejal: Aldea El Naranjo, Las Mangas, Aldea El Pital, Aldea Río Viejo, Aldea Yaruca, Aldea Los Vegas, Aldea Toncontín, Aldea Urraco, Col. Lempira, Col. Herrero, Col. San Judas, Col. Azcona, Col. Margie Dip, Col. San José, Col. Murcia, Col. La Margarita, Col. Suyapa, Col. Canelas, Altos de Las Canelas, Col. Las Mercedes, Plaza Premier, Col. El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hospital Vicente D'Antoni, CA-13 desde gasolinera Texaco hasta Hotel Emperador, Mall Megaplaza, carretera Cangrejal.
Col. El Manantial, Col. Pizzaty (norte), Col. Las Acacias (este), Col. Irías, Col. Kawas (oeste), Col. Sierra Pina, Bo. San Miguel, Col. Zelaya, Bo. Alvarado (este), Col. El Naranjal, CREDIA, Bo. La Merced (este), Bo. Imán (este), Col. Saúl Guardado, Bo. La Gloria, Estadio Ceibeño, Bo. La Julia, Col. Sarmiento, Col. Pineda, Bo. Los Luchadores, Col. Los Cedros, Bo. La Isla, Bo. La Barra, Zona Viva.
Municipios de Atlántida de 8:30 am a 4:30 pm
Col. López Bonito, Res. Pico Bonito, Col. Alemán Bendeck, Col. Mitch, Col. Narciso Hernández, Col. 9 Septiembre, Col. 13 Abril, Col. Elisia, El Porvenir: Aldea Montevideo, Aldea de Burgos, Aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), Aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), Aldea de Caracas, Aldea La Unión, Aldea Monte Pobre, Aldea El Bambú, Aldea Cáceres, Aldea El Gancho, Aldea Orotina, Aldea Saladito, Aldea Camelias, Aldea El Chorizo, San Francisco: Col. Hyde, Escuela JFK, Aldea San Francisco Viejo, Aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, Aldea Santa Ana, CAICESA, Aldea El Naranjal, La Masica: Aldea La Cumbre, Col. Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, Aldea Monte Negro, Aldea Trípoli, Col. Los Indios, Aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, Aldea Tierra Firme, Aldea San Antonio, Aldea Agua Caliente, Aldea El Oro, Aldea San Juan Benque, Res. Villa Real, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas de América, Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardía, Aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, Aldea El Suspiro, Aldea Los Cerritos, Aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, Esparta.
Municipios de Atlántida y Colón de 8:30 am a 4:30 pm
Col. El Roble, Col. Los Doctores, Res. Villa Mayte, Res. Quinta Los Laureles, Res. Monte Carlo, Res. Monte Real, Res. Monte Verde, Res. Los Olivos, Res. Andalucía, Res. La Villa, Res. La Gloria, Res. San Jorge, Aldea Satuyé, Res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, Aldea Perú, Res. Lomas del Perú, Rancho Lima, Res. La Colonia, Aldea Río María, Aldea Piedra Pintada, Aldea Corozal, Villa Nuria, Res. La Ensenada, Aldea Cuyamel, Res. Villa Corinto, Aldea Sambo Creek, Aldea Granadita, Aldea Roma, Aldea Salitrán, Quebrada Grande, Aldea Agua Dulce, Aldea Cacao, Jutiapa: Aldeas Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tomalá, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, Aldea La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Aldea Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón, Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria, Hospital Loma de Luz.
Tocoa, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Jahuillo.
Municipio de Tocoa de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Mall Megaplaza, Col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, parte de la Salomón, Manga Seca, La Occidental, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado).
Aldeas: Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II.
Colonias: Buenos Aires, Alemán 1, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colón, La Esperanza, Las Flores, Bo. Abajo.
Sabá, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, Col. La Castellana, Cholomeña, Col. Suiza, Col. Las Palmas, Col. Palma Real, Col. Pradera I, II, III y IV, Col. La Standar, Col. Bella Vista, Col. Hábitat, Bo. Colombia, Montefresco, Coop. Sabá.
Aldeas: Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standard Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia) Isletas, Standar.
Sonaguera, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Fruit Company (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Colonias: Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Las Flores, Los Montillos, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, Col. 25 de Septiembre, Bo. Abajo, Col. Morazán, Col. Wilfredo Ortiz, Bo. San Martín, Col. Porvenir.
Aldeas: Carrioles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, Col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrusquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.
Bonito Oriental y Limón, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standard Fruit Company, Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón: Plan de Flores, Farallones, Icoteas.
Municipios de Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán: Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda: Río Claro, XV Batallón de Fuerzas Especiales, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria, Standard Fruit Company, Base Naval.
Trujillo: Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, Col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín, Col. Sixto Cacho, Col. Manuel Bonilla, sector de la playa, Col. 19 de Abril, Jericó, Col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario.
Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.
Tocoa, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Res. Prado Verde.
Colonias y barrios: Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos.
Olanchito, Yoro, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Aldea Calpules, Aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, Col. Guadalupe.
Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz.
Arenal: Tegualajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana.
Aldeas de Olanchito y Arenal, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Olanchito: Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz.
Arenal: Tegualajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana.
Olanchito, Yoro y municipios de Olancho, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Olanchito: Bo. El Centro, Col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, Col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar.
Aldeas de Olanchito: Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Tegualajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita.
Aldeas de Olancho: La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caicesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.