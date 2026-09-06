Instalarán mesa de trabajo para dar seguimiento a reformas de ley del sistema eléctrico

Este espacio de trabajo permanente reunirá a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ), comisiones legislativas y actores del sector energético para evaluar el cumplimiento de lo dictaminado.

La iniciativa busca verificar que las transformaciones normativas se ejecuten en tiempo y forma, asegurando que se traduzcan en una rebaja de tarifas y en un suministro de energía continuo las 24 horas para la población.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional alista la instalación de una mesa técnica de trabajo para dar seguimiento oportuno a la aplicación de las reformas a la Ley del Justicia Energética aprobadas recientemente.

Durante las jornadas de seguimiento se supervisarán las herramientas complementarias que requiera la estatal para poner en marcha los nuevos esquemas de operación en las áreas de generación, transmisión y distribución.

"Hay más elementos a los que hay que darles seguimiento y se va a instalar una mesa de trabajo con todas las partes para ver qué otros aspectos ocupa la ENEE, con el fin de que todo lo que aprobamos pueda funcionar en el menor tiempo posible", explicó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional.

La instalación de esta instancia de monitoreo surge tras el respaldo de 78 votos que obtuvo el paquete de reformas en el pleno parlamentario.

Las modificaciones legales buscan dinamizar la administración de la estatal eléctrica y acelerar la entrada de inversiones sin comprometer la propiedad pública de sus activos.

Frente a cuestionamientos de algunos sectores sobre posibles riesgos para la estatal, la comisión legislativa remarcó que las reformas aprobadas establecen salvaguardas legales que garantizan que el patrimonio de la empresa siga perteneciendo íntegramente al Estado de Honduras.

El modelo permite la participación privada únicamente para optimizar la gestión y el mantenimiento operativo de la red.

"De ninguna manera hay privatización; hay más candados que otra cosa y salvaguardas para que la ENEE se mantenga como estatal y sus bienes sigan siendo ciento por ciento del Estado; al igual que las subsidiarias, el único dueño es el Estado de Honduras y se permite la inversión privada para dinamizar la administración, para que sea más rápida y ágil", enfatizó el diputado Puerto.

Asimismo, recordó que se aprobó un blindaje especial que exige una mayoría calificada de tres cuartas partes del Congreso Nacional para alterar la estructura general del sistema eléctrico.

Como parte de los efectos inmediatos de lo aprobado, la comisión parlamentaria destacó la aplicación de beneficios tarifarios, incluyendo facturación en cero para 60,000 familias con consumos menores a 250 kilovatios hora y alivios económicos para las municipalidades con mayor vulnerabilidad.

El seguimiento que realizará la mesa técnica abarca la preparación de las próximas licitaciones públicas internacionales para la compra de energía más barata y la ampliación de la red de transmisión, garantizando que el flujo eléctrico llegue de manera estable a los centros urbanos con mayor demanda.