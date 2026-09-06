Pavoroso incendio se registra en La Rivera de La Vega, en Tegucigalpa: amenaza varias viviendas

Tegucigalpa, Honduras.- Momentos de angustia viven varias familias en La Rivera de La Vega, Tegucigalpa, debido a un voraz incendio que comenzó en una zacatera y rápidamente alcanzó viviendas.
El pavoroso incendio ya ha comenzado a alcanzar el cableado de energía eléctrica, mientras algunos postes de energía han cedido debido a las llamas.
Por los cortocircuitos que provocó el incendio, se registró un pequeño incidente en una de las viviendas, pero logró ser controlado.
El incendio está alcanzando algunas viviendas y las familias han comenzado a evacuar sus pertenencias ante el temor de perder sus casas.
El temor de perder sus viviendas obligó a varias familias de La Rivera de La Vega a comenzar a evacuar sus pertenencias.
Personal del Cuerpo de Bomberos se encuentran en la zona con seis unidades, cuatro de ellas unidades contraincendios, una ambulancia y un pick up.
Los bomberos realizan las labores para controlar las llamas que iniciaron en la zacatera ubicada en el sector de la rivera de La Vega.
Los pobladores se encuentran alarmados por lo que ocurre y se han unido para ayudar a los socorristas para poder controlar el siniestro.