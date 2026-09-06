Pavoroso incendio se registra en La Rivera de La Vega, en Tegucigalpa: amenaza varias viviendas

Tegucigalpa, Honduras.- Momentos de angustia viven varias familias en La Rivera de La Vega, Tegucigalpa, debido a un voraz incendio que comenzó en una zacatera y rápidamente alcanzó viviendas.

El pavoroso incendio ya ha comenzado a alcanzar el cableado de energía eléctrica, mientras algunos postes de energía han cedido debido a las llamas.

Por los cortocircuitos que provocó el incendio, se registró un pequeño incidente en una de las viviendas, pero logró ser controlado.