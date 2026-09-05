Al menos 22 muertos en un incendio durante una boda en la capital de la RD del Congo

Nairobi.- Al menos 22 personas murieron en un incendio en la noche del viernes durante la celebración de una boda en Kinsasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales.

"El balance provisional esta mañana, 5 de septiembre de 2026, es de 22, con numerosos heridos ingresados en urgencias" de varios hospitales de la zona, declaró a medios locales el alcalde de la comuna (distrito) de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula.

El incendio ocurrió cuando la celebración se desarrollaba en una sala de fiestas llamada Panacée, en el primer piso de un edificio comercial en el bulevar Triomphal, una de las arterias de la capital congoleña.