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Capturan a policía que habría asesinado a Waldina Mejía, militar de la Fuerza Naval

En la escena se encontraron casquillos de bala del arma que la policía supuestamente utilizó para cometer el crimen; todo se originó tras una discusión

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 08:14
Capturan a policía que habría asesinado a Waldina Mejía, militar de la Fuerza Naval

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Como Emilia Fernanda Rodríguez Armas fue identificada la mujer detenida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras suponerla responsable del crimen de Waldina Mejía Valle, militar de la Fuerza Naval que falleció tras ser atacada con un arma de fuego el pasado 31 de agosto en la capital.

Rodríguez Armas, miembro de la Policía Nacional, fue detenida la tarde del viernes 4 de septiembre, luego de encontrar indicios de haber participado en este asesinato.

El informe indica que la joven policía habría llegado entre 8:30 y 9:00 de la noche en una motocicleta a las inmediaciones de la Fuerza Naval, donde se encontraba Waldina Mejía. La joven se subió a la moto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.

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En el camino habrían tenido una discusión, según las investigaciones de la ATIC, por lo que Rodríguez habría utilizado su arma de trabajo y disparado en dos ocasiones contra Waldina, dándose a la fuga y dejándola gravemente herida en el suelo.

Aunque momentos después Waldina fue trasladada por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 al Hospital Escuela, murió horas luego de haber ingresado, tras presentar heridas en el abdomen provocadas por los disparos.

La militar fue herida de gravedad en su abdomen, por lo que fue transportada a un centro hospitalario donde murió.

La militar fue herida de gravedad en su abdomen, por lo que fue transportada a un centro hospitalario donde murió.

 (Foto: Cortesía )

De acuerdo con el análisis balístico realizado por especialistas, los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma de reglamento que portaba Emilia Rodríguez.

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Los hechos

El ataque ocurrió exactamente en la zona de Nueva Aldea, cerca de Los Laureles, en una vía que conecta el anillo periférico. Waldina era originaria de Tela, Atlántida, y pertenecía hace 3 años a la Fuerza Naval de Honduras como infante de Marina.

Antes de ejecutarse la detención, el comisionado Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, explicó que “una persona llegó en una motocicleta a recogerla a las instalaciones de la Fuerza Naval", sin revelar su identidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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