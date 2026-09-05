Capturan a policía que habría asesinado a Waldina Mejía, militar de la Fuerza Naval

Tegucigalpa, Honduras.- Como Emilia Fernanda Rodríguez Armas fue identificada la mujer detenida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras suponerla responsable del crimen de Waldina Mejía Valle, militar de la Fuerza Naval que falleció tras ser atacada con un arma de fuego el pasado 31 de agosto en la capital.

Rodríguez Armas, miembro de la Policía Nacional, fue detenida la tarde del viernes 4 de septiembre, luego de encontrar indicios de haber participado en este asesinato.

El informe indica que la joven policía habría llegado entre 8:30 y 9:00 de la noche en una motocicleta a las inmediaciones de la Fuerza Naval, donde se encontraba Waldina Mejía. La joven se subió a la moto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.