Llegaron a recogerla a la Fuerza Naval: Waldina Mejía, joven militar asesinada en la capital

Sin imaginar que esa noche acabarían con su vida, Waldina Mejía salió de su trabajo como de costumbre y, horas después, fue atacada a disparos en la capital. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
Todo ocurrió el día lunes 31 de agosto, luego de que Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, saliera de las instalaciones de la Fuerza Naval a eso de las 5 de la tarde.
El comisionado Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, explicó que “una persona llegó en una motocicleta a recogerla a las instalaciones de la Fuerza Naval", sin revelar su identidad.
Agregó que "cerca de las 11:00 de la noche, elementos del Cuerpo de Bomberos la trasladaron al centro hospitalario”, luego de que la joven pidiera ayuda tras ser herida de bala.
Aunque inicialmente se informó que Waldina fue atacada durante un intento de asalto para despojarla de su motocicleta, el comisionado descartó esa versión, explicando que ella no conducía la moto.
El ataque ocurrió durante la noche en la zona de Nueva Aldea, cerca de Los Laureles, en una vía que conecta el anillo periférico. La joven era originaria de Tela, Atlántida, y pertenecía hace 3 años a la Fuerza Naval de Honduras como infante de Marina.
"Ayuda, por favor", fueron las súplicas de Waldina luego de ser herida de bala, mientras era trasladada de emergencia al Hospital Escuela de la capital.
Waldina fue ingresada a la sala de emergencias del centro hospitalario tras resultar herida de bala en el área del abdomen, reportándose en estado delicado de salud.
Lamentablemente, la joven murió la noche del martes 1 de septiembre, tras no resistir las heridas. Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público para realizarle la autopsia y posteriormente ser entregado a sus familiares.
"Pucha, qué triste realidad. Dios dé fuerza a sus padres y a toda su familia. Qué pesar, tan joven; tenía toda una vida por delante", "Descansa en paz, mi Waldina" y "Que nuestro Señor Jesucristo te tenga en su santa gloria", son algunos de los mensajes publicados en redes sociales por sus conocidos. Las circunstancias del ataque son objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras tres equipos de investigación trabajan para esclarecer el caso.