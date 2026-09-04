Dos muertos y varios heridos deja hecho violento en Guayape, Olancho

Aunque inicialmente el hecho fue reportado como una masacre, la Policía Nacional descartó esta versión y confirmó que se trata de un hecho violento que dejó dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos, un menor.

Guayape, Honduras.- Dos personas murieron y otras resultaron heridas en un hecho violento registrado en el municipio de Guayape, Olancho , zona oriental de Honduras, luego de que sujetos armados presuntamente irrumpieran en una vivienda y atacaran a quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, fue mediante una llamada al sistema de emergencias 911 que se recibió la alerta sobre lo ocurrido. Tras recibir el aviso, agentes policiales se desplazaron hasta la zona para verificar la situación.

Información preliminar recabada en el lugar establece que varios sujetos desconocidos habrían llegado hasta la vivienda y disparado contra las personas que se encontraban en el interior.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el ataque y las investigaciones permanecen abiertas para identificar a los responsables.

La primera hipótesis que maneja la Policía Nacional, de acuerdo con Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, dijo en un medio de comunicación que el hecho violento estaría relacionado con enemistades personales derivadas de conflictos por el robo de ganado.

De manera preliminar se ha mencionado que entre las personas fallecidas se encuentra una mujer identificada como Dazari Meras.

La segunda víctima mortal sería su esposo, identificado únicamente como Juan Carlos, según la información conocida hasta ahora.

Las autoridades deberán confirmar oficialmente las identidades de las víctimas y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Tras el hecho violento, la Policía Nacional informó que mantiene las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, las autoridades indicaron que reforzarán la presencia policial en la zona de Guayape como medida preventiva ante el reciente suceso.

Las cuatro personas que resultaron heridas fueron trasladadas para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

La Policía mantiene abiertas las líneas de investigación para dar con los responsables del ataque.