UMAPS realizó 3,840 atenciones en alcantarillado durante ocho meses en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) intensificó las labores de limpieza y desobstrucción de la red de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el Distrito Central.
De acuerdo con un reporte de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, entre enero y agosto de 2026 fueron atendidos 3,840 cuadros, relacionados con trabajos de desobstrucción en la red, subcolectores y colectores.
La cifra representa un avance del 82% respecto a la programación anual de 4,704 intervenciones establecida por la dependencia municipal para este año.
Durante enero se realizaron 401 atenciones, mientras que en febrero la cifra aumentó a 440 y en marzo se alcanzaron 513 intervenciones, de acuerdo con los registros de UMAPS.
Abril cerró con 508 cuadros atendidos y mayo con 492. El mayor número de intervenciones del período registrado se produjo en junio, con 525 casos.
En julio fueron atendidos 482 cuadros y en agosto otros 479, haciendo un total en todos los meses 3,840 intervenciones o trabajos ejecutados.
Esto significa que, si se toma únicamente el período de enero a julio, el acumulado es de 3,361 intervenciones. Las 479 realizadas en agosto son las que elevan el total reportado por UMAPS a 3,840.
El subgerente de Alcantarillado Pluvial de UMAPS, Jorge Pérez, explicó que uno de los principales problemas encontrados en los tragantes es el mal uso que hacen algunos usuarios del sistema.
El funcionario ha hecho llamados en varias ocaciones que se evite lanzamiento de desechos sólidos en las calles y tragantes, ya que terminan provocando obstrucciones que dificultan el funcionamiento adecuado de la red de drenaje.
A este problema se suma el vertido de grasas, una práctica que puede generar acumulaciones y reducir la capacidad de conducción de las tuberías, según las explicaciones brindadas por el ingeniero.
Otro factor identificado es la conexión de aguas lluvias al sistema de aguas negras, estas pueden incrementar el caudal que recibe una red que no fue diseñada para manejar ese volumen durante las precipitaciones.
Pérez también mencionó casos en los que viviendas o edificios fueron construidos sobre las tuberías, lo que complican el acceso de las cuadrillas cuando es necesario realizar reparaciones o trabajos de mantenimiento.
Entre los sectores donde UMAPS ha ejecutado intervenciones figuran las colonias Kennedy, Miraflores, Hato de Enmedio, El Pedregal, Arturo Quezada, San Francisco, 3 de Mayo y Santo Domingo.
También se realizaron trabajos en el barrio Concepción y el barrio Buenos Aires, sectores incluidos entre los puntos donde la unidad municipal mantiene labores para atender problemas relacionados con el sistema de alcantarillado.