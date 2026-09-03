UMAPS realizó 3,840 atenciones en alcantarillado durante ocho meses en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) intensificó las labores de limpieza y desobstrucción de la red de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el Distrito Central.

De acuerdo con un reporte de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, entre enero y agosto de 2026 fueron atendidos 3,840 cuadros, relacionados con trabajos de desobstrucción en la red, subcolectores y colectores.

La cifra representa un avance del 82% respecto a la programación anual de 4,704 intervenciones establecida por la dependencia municipal para este año.

Durante enero se realizaron 401 atenciones, mientras que en febrero la cifra aumentó a 440 y en marzo se alcanzaron 513 intervenciones, de acuerdo con los registros de UMAPS.

Abril cerró con 508 cuadros atendidos y mayo con 492. El mayor número de intervenciones del período registrado se produjo en junio, con 525 casos.

En julio fueron atendidos 482 cuadros y en agosto otros 479, haciendo un total en todos los meses 3,840 intervenciones o trabajos ejecutados.