Amplían horarios de cuadrillas para atender problemas de alcantarillado en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) amplió el horario de trabajo de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, cuyas cuadrillas ahora laboran de 3:00 de la tarde a 10:00 de la noche. La institución informó que la medida busca agilizar la atención de problemas relacionados con el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial, además de reforzar la seguridad de la población mediante intervenciones en horas de la tarde y noche. De acuerdo con la UMAPS, es la primera vez que esta dependencia extiende su jornada de trabajo con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta en diferentes sectores de la capital.

Entre las labores que desarrollan las cuadrillas figura la instalación de tapaderas de pozos de inspección, limpieza de tragantes, mediciones para futuras obras y distribución de agua potable. Actualmente, los equipos trabajan en la colonia La Esperanza y colonia Palmira, donde realizan la instalación de tapaderas de pozos de inspección para mejorar la seguridad de peatones y conductores. Asimismo, se ejecutan trabajos de distribución de agua potable en la aldea La Cañada, como parte de las acciones para abastecer a sectores con dificultades en el suministro. Las cuadrillas también efectúan mediciones en el puente Juan Manuel Gálvez para la instalación de una tapadera de caja de inspección y en el bulevar Morazán, donde se prevé colocar una tapadera de tragante para aguas lluvias.