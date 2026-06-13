Reparan hundimiento en la Miraflores Sur tras detectar daño en tubería de alcantarillado

Tegucigalpa, Honduras- Un hundimiento registrado en la colonia Miraflores Sur, en la capital, encendió las alertas entre los vecinos del sector, quienes denunciaron la aparición repentina de una abertura en la calle.
Tras las denuncias ciudadanas, equipos técnicos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) realizaron una inspección para determinar el origen del problema, identificando una falla puntual en el sistema de alcantarillado sanitario.
De acuerdo con la información brindada, el deterioro de la tubería provocó una filtración que terminó afectando el terreno, generando el hundimiento en la vía.
Durante los trabajos de reparación, se retiró el tramo dañado y se procedió a instalar una nueva tubería de PVC con el objetivo de restablecer el funcionamiento del sistema sanitario y evitar que el problema continúe expandiéndose.
Según informaron las autoridades, las labores también buscan prevenir afectaciones a viviendas cercanas y reducir el riesgo para conductores y peatones que transitan diariamente por el sector.
El hundimiento había generado preocupación entre los residentes debido a que apareció de manera repentina y podía representar un peligro para la circulación vehicular.
Una vez concluida la sustitución de la tubería, los trabajos continuarán con la reposición del área intervenida para restablecer las condiciones normales de la calle.
Vecinos de Miraflores Sur esperan que la reparación resuelva de forma definitiva el problema y evite nuevos daños en la zona.
Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo observación el área para verificar que el sistema opere correctamente tras la intervención realizada.