Reparan hundimiento en la Miraflores Sur tras detectar daño en tubería de alcantarillado

Tegucigalpa, Honduras- Un hundimiento registrado en la colonia Miraflores Sur, en la capital, encendió las alertas entre los vecinos del sector, quienes denunciaron la aparición repentina de una abertura en la calle.

Tras las denuncias ciudadanas, equipos técnicos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) realizaron una inspección para determinar el origen del problema, identificando una falla puntual en el sistema de alcantarillado sanitario.

De acuerdo con la información brindada, el deterioro de la tubería provocó una filtración que terminó afectando el terreno, generando el hundimiento en la vía.