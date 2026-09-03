Capturan a joven que mató a su hermana menor de edad en Comayagua

Siguatepeque, Comayagua.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que en las últimas horas fue capturado un joven acusado de haber matado a su hermana menor de 16 años en el municipio de La Trinidad en Comayagua.

El joven, de 20 años de edad e identificado como Danilo, fue aprehendido en un sector montañoso de la aldea Zambrano del municipio de El Rosario (Comayagua). Cabe recordar que el crimen se reportó el pasado 31 de agosto en la comunidad de El Jicarito.

En el momento de arresto, se le decomisó un arma de fuego, la cual será objeto de análisis para determinar si tiene vinculación con el crimen.