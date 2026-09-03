Capturan a joven que mató a su hermana menor de edad en Comayagua

Siguatepeque, Comayagua.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que en las últimas horas fue capturado un joven acusado de haber matado a su hermana menor de 16 años en el municipio de La Trinidad en Comayagua.
El joven, de 20 años de edad e identificado como Danilo, fue aprehendido en un sector montañoso de la aldea Zambrano del municipio de El Rosario (Comayagua). Cabe recordar que el crimen se reportó el pasado 31 de agosto en la comunidad de El Jicarito.
En el momento de arresto, se le decomisó un arma de fuego, la cual será objeto de análisis para determinar si tiene vinculación con el crimen.
De acuerdo al relato de los familiares, el imputado tocó la puerta de la casa en horas de la noche, a lo que la adolescente atendió el llamado. Cuando abrió la puerta, Danilo sacó un arma de fuego y le infirió un disparo a su hermana. Este hecho ocurrió a la vista de su madre y sus otros tres hermanos menores.
La menor fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Santa Teresa a través de una patrulla policial. Lamentablemente, falleció minutos después de haber llegado al centro hospitalario.
El cuerpo fue transportado hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde llegaron los familiares a retirar sus restos y darle cristiana sepultura.
El sospechoso fue remitido a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público y enfrentará cargos por los delitos de femicidios y porte ilegal de arma de fuego, indica el reporte de la DPI.
Las autoridades continuan con las investigaciones para esclarecer el origen de este violento hecho.