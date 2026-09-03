Encuentran sin vida a menor reportado como desaparecido en Copán

Copán, Honduras.-El cuerpo sin vida de Santos Isidro Ramírez Franco, un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa del municipio de San Nicolás, departamento de Copán. El hallazgo se registró en el sector conocido como El Rincón, donde el cuerpo del menor habría sido abandonado por sus victimarios, según la información preliminar del caso. Santos Isidro había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 31 de agosto.

La víctima era originaria y residente del barrio San Cayetano, ubicado en el casco urbano de San Nicolás, Copán. De acuerdo con la información preliminar, el adolescente habría sido ultimado antes de que su cuerpo fuera abandonado en la propiedad boscosa donde finalmente fue localizado. El cadáver fue encontrado varios días después de que se reportara su desaparición y, debido al avanzado estado de descomposición, las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas de su muerte.