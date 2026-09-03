Capturan a hombre acusado de asesinar al amante de su esposa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Delitos Contra la Vida, logró la captura de un hombre por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio del ingeniero industrial José María Laínez Fonseca. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 24 de enero de este año en la capital hondureña. Las indagaciones establecen que la esposa del ahora imputado se encontraba compartiendo con Lainez Fonseca durante un partido de fútbol.

Posteriormente, al finalizar el encuentro deportivo, ambos se trasladaron a un establecimiento ubicado en una gasolinera del bulevar Morazán, en Tegucigalpa. Según la información proporcionada por la DPI, el ahora detenido se enteró de que su esposa se encontraba con el ingeniero y posteriormente se dirigió al lugar. El sospechoso, detalla la información, sacó un arma de fuego tipo pistola y disparó contra José María Lainez Fonseca, provocándole la muerte. La víctima fue identificada como un ingeniero industrial que se desempeñaba como administrador de un hotel de lujo en la ciudad capital.